Rumor: Poison Ivy podría ser uno de los villanos de Gotham Knights

No hemos visto nada relacionado a Gotham Knights, el nuevo juego de Warner Bros. Montreal, desde su revelación hace unos cuantos meses durante el DC FanDome. Evidentemente, los fans ya quieren conocer más sobre el proyecto y una reciente pista indica que Poison Ivy sería uno de los villanos principales del título.

Hace un par de días la cuenta oficial del juego compartió una imagen que posiblemente revela su fecha de lanzamiento, pero eso no es todo. Dicha imagen también hace mención de Robinson Park, una ubicación dentro del lore de Batman que anteriormente ha servido como la base de operaciones para Poison Ivy.

Christmas in Gotham is something else. #GothamKnights pic.twitter.com/TZ3yZyqJpv

— Gotham Knights (@GothamKnights) December 25, 2020