Finalmente se ha revelado el misterio acerca del próximo juego de Super Mario que llegarjá a Nintendo Switch, el cual parece no ser de la serie principal. Según un rumor que ha generado mucha expectación en Reddit y ha circulado por Famiboards en las últimas horas, se trataría de un remaster de Paper Mario: The Thousand-Year Door que recibiría una nueva vida en la consola híbrida.

La fuente de esta información es el usuario PikminSnezkov, quien asegura tener tres fuentes diferentes que confirman dicha afirmación. A pesar de que este usuario ya cuenta con una fecha de lanzamiento estimada, ha decidido esperar a recibir la confirmación definitiva de su tercer contacto antes de revelarla.

La confirmación de que Paper Mario: The Thousand-Year Door llegará a Nintendo Switch sería una excelente noticia para los fanáticos, ya que este juego es uno de los favoritos de la serie. No obstante, queda por ver qué nivel de actualización recibirá en esta remasterización. Teniendo en cuenta que se trata de un juego que se lanzó hace ya muchos años, es posible que una simple actualización en alta definición no sea suficiente para justificar un precio completo de lanzamiento. Es probable que se necesite algo más, como un nuevo modo de juego exclusivo o una historia adicional sobre algún personaje para hacer que la remasterización valga la pena.

Si Paper Mario: The Thousand-Year Door se lanza en Nintendo Switch, la consola híbrida contaría con tres juegos de la serie: el juego original para Nintendo 64, The Origami King y este último título.

La reciente película animada de Super Mario Bros. ha batido récords en taquilla, por lo que la noticia de un nuevo juego del fontanero para este año es emocionante. Seguiremos informando sobre cualquier detalle adicional sobre este inesperado remaster.

Vía: Reddit