Rumor: Keanu Reeves podría regresar como Constantine

Keanu Reeves ha gozado de una enorme popularidad estos últimos años. Parte de esto se debe a su participación en el altamente anticipado videojuego, Cyberpunk 2077, así como las películas de John Wick, y próximamente, Matrix 4. Ahora, un nuevo rumor apunta a que el canadiense podría regresar como el popular personaje de DC Comics, Constantine, en una nueva cinta live-action.

De acuerdo con información por parte del portal We Got This Covered, fuentes cercanas a Warner Bros. aseguran que la productora tiene planes de trabajar en un reinicio del personaje, y se espera que Reeves retome el papel. La cinta estaría dirigida por Mattson Tomlin, co-escritor de The Batman, película dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robbert Pattinson, y buscará reiniciar al personaje.

Esta misma fuente filtró anteriormente la participación de Viola Davis en The Suicide Squad, así como la presencia de Black Adam en Shazam! 3, por lo que tienen un buen récord cuando se trata de este tipo de información. ¿Te gustaría ver a Reeves nuevamente en este papel? Déjanoslo saber en los comentarios.

Fuente: We Got This Covered