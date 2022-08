Durante los últimos meses hemos escuchado varios rumores que apuntan a un nuevo evento de PlayStation para agosto de 2022. Aunque por el momento no tenemos información oficial, nuevos detalles por parte de un insider han señalado que bien podríamos estar a solo unos días del siguiente PlayStation Showcase.

A diferencia de los State of Play, los cuales se pueden comparar con un Nintendo Direct, los PlayStation Showcase son los grandes eventos de la compañía, los cuales se llevaban a cabo durante la misma semana del E3. De acuerdo con Nick Baker, fundador de Xbox Era y famoso insider, este mes de agosto se llevaría a cabo un nuevo PlayStation Showcase. Esto fue lo que comentó al respecto:

So because *I’ve* been getting asked, I asked if Sony had a show planned for September and got told that at the moment the plan is for a show in August. But just to make sure those that want to be pissed at me will be, “not sure if it will be moved” was also part of the reply!

— Nick  (@Shpeshal_Nick) August 1, 2022