Durante las últimas semanas, Xbox y Nintendo nos ofrecieron una mirada a su futuro por medio de un par de presentaciones digitales. De esta forma, parece que solo es cuestión de que PlayStation haga lo mismo, algo que un famoso insider de la industria asegura sucederá el próximo mes.

Recientemente, Jeff Grubb, famoso insider del medio, señaló que el siguiente State of Play se llevaría a cabo el próximo mes de marzo. Sin embargo, será mejor que no esperen una presentación de alto nivel, ya que se ha mencionado que este evento sería de bajo perfil. Esto fue lo que comentó:

“Va a haber un State of Play muy pronto. Habrá más juegos anunciados, pero no eleven mucho sus expectativas porque va a ser un State of Play de muy bajo perfil. A ver, es 9 de febrero, digamos que en un mes o probablemente antes”.

Por el momento, no hay información oficial por parte de PlayStation sobre un nuevo State of Play. Sin embargo, considerando que en marzo de 2022 se llevó a cabo uno de estos eventos, muchos esperan con ansias que este también sea el caso de este año.

Considerando que fuera de Marvel’s Spider-Man 2 no hay más lanzamientos fuertes para el 2023, al menos hasta donde sabemos, un State of Play es algo que muchos esperan ver. Sin embargo, Grubb ha señalado que la presentación de marzo no sería tan grande, ya que previo a junio veríamos otro evento de este tipo, con más y mejores anuncios.

Solo nos queda esperar a que PlayStation comparta información oficial. En temas relacionados, puedes ver el unboxing oficial del PlayStation VR2 aquí. De igual forma, se registra aumento en usuarios nuevos de PlayStation.

Nota del Editor:

Un State of Play es más que necesario. Sin embargo, si la información de Grubb es acertada, parece que tendremos que esperar un par de meses para ver algo que de verdad valga la pena. Si bien el PS5 tendrá varias exclusivas third party, aún nos falta conocer la oferta de first party.

Vía: Jeff Grubb