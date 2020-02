Rumor: El Remake de MediEvil 2 ya está en desarrollo

El remake de MediEvil que debutó el año pasado para el PlayStation 4 tuvo unas ventas bastante decentes, al menos en Europa donde fue más popular, potencialmente abriendo la puerta para que su secuela reciba este mismo tratamiento. El compositor de dicho remake ha estado compartiendo unas cosas muy misteriosas en Twitter que apuntan a un posible re-lanzamiento de MediEVil 2, y parece ser que podría llegar incluso al PS5.

Andrew Barnabas, compositor de MediEvil Remake, respondió a un tweet de la cuenta del juego hace unos días, y esto dejó a los fans bastante intrigados:

I’m sorry you are incorrect

— Andrew Barnabas (@AndrewBarnabas) February 3, 2020