GeForce Now, la competidora de Stadia, por fin está disponible a nivel global

A pesar de que Google Stadia no es el futuro de los videojuegos que muchos esperan, otras compañías han decidido entrar en este territorio y demostrar que una mala ejecución no significa el final de un avance tecnológico. Este es el caso de Nvidia, quien posee GeForce Now un servicio de streaming, y el cual por fin ha terminado su etapa beta, y membresías gratis y de paga por fin están disponibles a nivel mundial.

GeForce Now ofrece una biblioteca de títulos cada vez más amplia que se pueden transmitir directamente a una variedad de dispositivos utilizando la tecnología de nube de Nvidia, que ofrece juegos sin instalación de alta fidelidad con soporte RTX en juegos compatibles. Sin embargo, a diferencia de Stadia, el servicio en la nube de Nvidia ofrece una opción gratuita junto con un modelo de suscripción paga para los Fundadores que desean invertir $4.99 dólares al mes.

El nivel premium incluye soporte RTX, acceso prioritario, duración de sesión extendida y los primeros tres meses de forma gratuita, mientras que la opción gratis limita la duración de la sesión a una hora.

Hasta ahora, más de 300 mil usuarios han transmitido más de 70 millones de horas de juego a través de la fase beta de GeForce Now. Ahora Nvidia está lista para lanzar el servicio a una audiencia aún más amplia, prometiendo altas tasas de fotogramas, acceso instantáneo y verdadera propiedad de contenido para cualquier persona interesada en registrarse.

Sin duda un gran competidor para Stadia. Sin embargo, aún existen un par de baches en el camino, como limitar al público en la opción gratuita. Esperemos que Nvidia sobresalga donde Google no. En temas relacionados, durante 2020 veremos 10 juegos exclusivos para Google Stadia.

Vía: Nvidia