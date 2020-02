Code Vein ya superó el millón de copias vendidas a nivel mundial

El título de acción RPG, Code Vein, ya ha vendido un millón de copias alrededor de todo el mundo, así lo anunció su publisher Bandai Namco. El juego, conocido comúnmente como un ‘Dark Souls’ estilo anime debutó en septiembre del año pasado, y recientemente recibió su primer expansión masiva, Hellfire Knight.

Dearest Revenants, we’d like to raise a glass of our finest blood to you. Thank you for making #CodeVein a success! pic.twitter.com/Un5JTl5dpx

— Code Vein (@CodeVeinGame) February 4, 2020