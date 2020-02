Christian Bale sería el villano en Thor: Love and Thunder

Thor: Love and Thunder será la cinta que cerrará la cuarta fase del MCU. De igual forma, será la primera vez que Marvel decide realizar una cuarta entrega de un superhéroe en el cine. A pesar de que aún falta más de un año para ir a los cines y ver esta película, los rumores sobre esta producción han comenzado. Hace un par de semanas les comentamos sobre la posible integración de Christian Bale al MCU gracias a Thor 4, bueno, un nuevo rumor parece indicar que esto es más que seguro.

De acuerdo con The Illuminerdy, Christian Bale interpretará a un villano en Thor: Love and Thunder. Lamentablemente no se ha revelado el papel que realizará este actor británico. Varios rumores apuntaban a Beta Ray Bill, sin embargo, después de la revelación de hoy, este héroe queda descartado.

Otros rumores apuntan a que Bale le podría dar vida a Adam Warlock o a Silver Surfer, los cuales comenzarían como villanos, pero eventualmente unirían fuerzas con Thor. Lamentablemente, aún falta mucho para que tengamos información clara sobre este proyecto. Thor: Love and Thunder llegará a los cines hasta el 5 de noviembre de 2021.

Hablando del MCU, puedes ver el primer adelanto de The Falcon and The Winter Soldier aquí. De igual forma, Owen Wilson se une al reparto de la serie de Loki.

Vía: The Illuminerdy