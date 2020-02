Un nuevo pokémon legendario será revelado en unas semanas

Febrero es un mes especial para los fans de Pokémon. Este año se celebrará el 24 aniversario del lanzamiento original de Pokémon Red and Green en Japón. Para festejar este suceso, The Pokémon Company ha dado a conocer que el Pokémon Day 2020 será el próximo 27 de febrero.

Podremos esperar varios eventos especiales en Pokémon Go, así como Max Raid Battles en Sword and Shield. Sin embargo, el suceso más importante que podremos presenciar durante Pokémon Day, será la revelación de un nuevo pokémon legendario. La nueva adición también protagonizará la próxima película de la franquicia. La cinta, que actualmente no tiene una fecha de lanzamiento en occidente, debutará en Japón el 10 de julio.

A pesar de que el sitio de Pokémon no ha detallado qué podemos esperar, seguramente será algo que los fans de esta franquicia no se pueden dar el lujo de perderse. En temas similares, veremos una colaboración entre Pokémon Go y 7-Eleven. De igual forma, Sword and Shield han vendido más de 16 millones de unidades.

Vía: Serebii