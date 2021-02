Rumor: Breath of the Wild 2 llegaría a Switch en el segundo cuarto de 2021

En 2019, Nintendo reveló la secuela de Breath of the Wild. Desde entonces, los fans han esperado ansiosamente por un nuevo tráiler, fecha de lanzamiento, o cualquier pisca de información sobre este título. Ahora, parece que la espera está por terminar, ya que una tienda ha filtrado lo que podría ser la fecha de lanzamiento de este título.

Gameware es una tienda de videojuegos en Austria, la cual filtró de forma acertada la fecha de lanzamiento de Kingdom Hearts: Melody of Memory, y ahora señala que Shin Megami Tensei 3 HD llegaría a Switch en mayo de este año, mientras que Breath of the Wild 2 estaría disponible en el segundo cuarto de 2021.

Por el momento no hay información oficial por parte de Nintendo, y se desconoce si el segundo cuarto de 2021 se refiere al año en general, es decir, entre abril y junio, o al año fiscal, es decir, entre julio y septiembre. Considerado que durante el 2020, Nintendo lanzó juegos un par de semanas o meses después de su revelación, es posible que algo simular vuelva a suceder en 2021.

Respecto a Shin Megami Tensei 3 HD, la fecha de lanzamiento suena más razonable. Atlus y SEGA han mencionado que esta nueva versión del clásico de PS2 estará disponible en la primavera de 2021, y mayo suena como un buen mes para lanzar este título al mercado.

En temas relacionados, un mod logra combinar los mundos de Breath of the Wild y Skyward Sword. De igual forma, otro mod nos lleva al Hyrule pre-Calamidad.

Vía: Go Nintendo