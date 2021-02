Nintendo finalmente comenta sobre un posible nuevo modelo de Switch

Tal parece que todo el mundo habla sobre un Switch Pro para un futuro, todos menos Nintendo. Aunque varios reportes apuntan a la existencia de un hardware más poderoso, la Gran N aún no ha anunciado algo al respecto. Ahora, durante la reciente junta de inversionistas referente al tercer trimestre del año fiscal, Shuntaro Furukawa, presidente de la compañía, ha compartido un mensaje interesante.

Durante una sesión de preguntas y respuestas, varios asistentes cuestionaron a Furukawa sobre un nuevo hardware. Takashi Mochizuki, reportero de Bloomberg, mencionó que al presidente le preguntaron sobre una posible mejora para el modelo actual del Nintendo Switch, y esto fue lo que respondió:

“No pronto”.

Por otro lado, David Gibson, analista de la industria, mencionó que Nintendo respondió a una pregunta sobre nuevos modelos del Switch con:

“Tenemos un nuevo modelo para Super Mario World y MHR en febrero/marzo. No tenemos ningún modelo nuevo planeado más allá de eso. Si bien la penetración de Japón es alta, todavía creemos que hay espacio para crecer en regiones como la UE y Asia”.

Aunque el presidente no respondió afirmativamente o negativamente, deja la puerta abierta para futuros anuncios. En esta ocasión, Nintendo no ha negado completamente la existencia de un Switch Pro, sino que por el momento no tienen planes para un anuncio. Esperemos que a finales del año fiscal actual tengamos más información al respecto.

Durante el reciente reporte financiero de Nintendo, también se reveló que el Switch ya alcanzó las 80 millones de unidades. De igual forma, Animal Crossing: New Horizons ya supera las 30 millones de unidades vendidas.

Vía: Bloomberg