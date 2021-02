Animal Crossing: New Horizons se posiciona como el segundo juego más exitoso en Switch

Nadie puede negar el gran éxito de Animal Crossing: New Horizons. En menos de un año, este título se ha posicionado como uno de los más vendidos en la historia de Japón, ha alcanzado el primer puesta de ventas en múltiples regiones, y ahora es considerado el segundo juego más popular del Nintendo Switch. De esta forma, el nuevo reporte de la Gran N nos revela más información sobre las ventas del software en el último trimestre.

De acuerdo con el reporte financiero del tercer trimestre de 2021, es decir, de octubre a diciembre de 2020, Animal Crossing: New Horizons ya alcanza las 31.18 millones de unidades a nivel mundial. Sin embargo, esta cantidad no es suficiente para superar las 33.41 millones de copias de Mario Kart 8 Deluxe, quien sigue en el primer puesto de lo más vendido en Switch.

A continuación puedes ver los 10 juegos más vendidos del Switch actualmente:

–Mario Kart 8 Deluxe – 33.41 millones

–Animal Crossing: New Horizons – 31.18 millones

–Super Smash Bros. Ultimate – 22.85 millones

–The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 21.45 millones

–Pokémon Sword / Pokémon Shield– 20.35 millones

–Super Mario Odyssey – 20.23 millones

–Super Mario Party – 13.82 millones

–Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 13 millones

–Splatoon 2 – 11.9 millones

–New Super Mario Bros. U Deluxe – 9.82 millones

En total, las ventas de software en el último trimestre fueron 176.1 millones de juegos, lo cual significa un incremento anual del 43%. De esta forma, el total ya alcanzan las 532.34 millones de unidades. Esto representó ganancias de 256 mil millones de yenes, un incremento anual del 104.9%.

Sin duda alguna, este año fiscal ha sido bastante redituable para Nintendo, algo que también podemos ver en el hecho de que el Switch ya alcanzó las 80 millones de unidades vendidas.

Vía: Nintendo