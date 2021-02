¡La nueva serie animada de Sonic ya tiene nombre oficial y fecha de estreno!

Como recordarán, en diciembre de 2020, Netflix reveló que ya se encontraban trabajando en una serie animada de Sonic the Hedgehog. Sin embargo, en su momento no se reveló más información sobre este proyecto. Afortunadamente, la plataforma de streaming ha decidido comenzar el mes de febrero con los primeros detalles oficiales de esta nueva aventura para el erizo azul, incluyendo su fecha de estreno.

Para comenzar, esta nueva serie animada tendrá el nombre de Sonic Prime, la cual tendrá 24 episodios, y se estrenará en Netflix en algún punto de 2022. Este show está dirigido a un público infantil, así como a los fans más dedicados del personaje. Esta es la descripción oficial que se ofrece:

Yes, it's true! SEGA’s legendary video game icon Sonic the Hedgehog will star in a new 3D animated series from @SEGA, @WildBrainStudio and @ManOfActionEnt premiering on Netflix in 2022. pic.twitter.com/ydJto8c8i8

— NX (@NXOnNetflix) February 1, 2021