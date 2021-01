Sonic ha perdido a su actor de voz. Roger Craig Smith ya no interpretará al personaje

Los fans de Sonic the Hedgehog están tristes. Después de 10 años de darle vida a Sonic en diferentes medios, tal parece que Roger Craig Smith dejará de prestarle su voz al famoso erizo azul de los videojuegos. Sin duda alguna, una decisión que tomó por sorpresa a más de una persona.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Smith reveló que ya no prestaría su voz a Sonic en futuros proyectos, y mencionó que está listo para “avanzar a la siguiente zona”. Aunque en su mensaje no hace mención de la mascota de SEGA, las palabras que uso y el corazón roto de color azul indican que se trata del famoso personaje de videojuegos. Esto fue lo que comentó:

Welp, 10 years was an amazing run.

Onward to new zones!

Much love to the fans who've been so kind.💙

It's been an honor.

🦔 pic.twitter.com/7Rn9PVA92m

— Roger Craig Smith (@RogerCraigSmith) January 28, 2021