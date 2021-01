Compañía ofrece más de $700 mil pesos al año solo por jugar videojuegos todo el día

¿A quién no le gustaría que le pagaran por disfrutar de su hobby favorito? Gracias a los eSports y el streaming ya es posible ganarse la vida jugando videojuegos, pero si tú eres alguien que prefiere jugar de manera casual sin involucrarte en la escena competitiva, entonces esta vacante de trabajo es para ti.

OPSYS, una marca de computadoras en Reino Unido, está buscando alguien que quiera recibir más de $700 mil pesos al año solo por jugar videojuegos. Sí, así de fácil y sencillo.

Employment isn’t a game. Until now. Post a video showing us why we should pay you 30K to do nothing but play games on an OPSYS and you could land the #OPSYSDreamJob. More details at https://t.co/ORqHR1S5yv

— OPSYS (@OPSYS_Gaming) January 26, 2021