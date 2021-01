SEGA responde al cambio de voz que ha sufrido Sonic

Como les contamos el día de ayer, los fans de Sonic están tristes. Después de 10 años como la voz del erizo azul en videojuegos, caricaturas y otros medios, Roger Craig Smith ha abandonado el papel. Ahora, en respuesta a este anuncio, SEGA ha emitido un mensaje al respecto.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, SEGA emitió un mensaje en donde le agradeció a Smith por su larga trayectoria en la compañía. Esto fue lo que se comentó:

For over 10 years, Roger Craig Smith has been an integral part of the SEGA family. He brought the voice of Sonic to life, and we are forever grateful for his never-ending enthusiasm in helping the community and spreading joy.

Thank you, Roger, for all you've done for Sonic.

— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) January 28, 2021