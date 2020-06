Rumor: Apex Legends llegaría a Nintendo Switch

El día de mañana, 18 de junio, a las 6:00 pm (hora de la Ciudad de México) se llevará a cabo la presentación de EA Play Live 2020. Aunque por el momento no sabemos qué tipo de revelación se darán en el evento digital, rumores apuntan que EA tiene un par de sorpresas preparadas.

De acuerdo con Jeff Grubb, quien ha acertado en varios rumores en el pasado, EA por fin podría ofrecer cross-play en Apex Legends. De igual forma, no se descarta un anuncio enfocado en llevar este multiplayer a PS5 y Xbox Series X. Lo más interesante de esta información, es que Grubb menciona la posibilidad de ver Apex Legends en Nintendo Switch.

Ahora, ¿qué más podemos esperar de EA? Bueno, Grubb menciona que Mass Effect Trilogy Remaster ya está en producción, así que es muy probable ver algo relacionado con esta serie. Hablando de BioWare, el estudio también está trabajando en Dragon Age 4 y Anthem 2.0. Existe la posibilidad de que estos tres juegos hagan acto de presencia, pero nada es seguro.

De igual forma, se espera que veamos algo de Medal of Honor VR. Por otro lado, es probable que DICE aún no esté listo para hablar sobre Battlefield 6. En cuanto a EA Original, un nuevo juego cooperativo del desarrollador de A Way Out es probable que haga acto de presencia. El desarrollador de Fe también debería aparecer con su juego de fantasía Lost In Random.

También podemos esperar el anuncio de las entregas anuales de FIFA, Madden y NHL, así como el filtrado EA Sport UFC 4. Por último, EA también ha mencionado que veremos gameplay de Star Wars Squadrons durante la presentación. EA Play Live 2020 se llevará a cabo el 18 de junio a las 6:00 pm (hora de la Ciudad de México).

Vía: Venture Beat