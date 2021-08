Robin se declara bisexual en un nuevo cómic

El mundo de los cómics está lleno de revelaciones de todo tipo. Recientemente se reveló que Tim Drake, el personaje más actual en portal el papel de Robin en Ciudad Gótica, es bisexual.

Esta revelación tomó lugar en Urban Legends #6, el tomo más reciente en la antología de la familia de Batman. Tras derrotar al villano conocido como Chaos Monsters junto a Bernard, un civil, el nuevo personaje le pide una cita a Drake, a lo que el héroe de los cómics acepta. Esta información fue algo que los fans ya esperaban, y las reacciones en las redes sociales muestran a un público contento con esta decisión.

Tim Drake officially being LGBTQ is so special to me pic.twitter.com/xzpXqaQLJ6

Tim Drake finally coming out is so inspiring, DC never wanted a queer Robin but after years and years of campaigning from writers and fans it finally happened

A big thank you to Meghan Fitzmartin, Belén Ortega and Alejandro Sánchez for making this moment so beautiful ❤️ pic.twitter.com/xb5YugEYd9

— Neb | 🏳️‍🌈 (@NebsGoodTakes) August 10, 2021