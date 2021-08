Tales of Arise tendrá un demo la próxima semana

Nos encontramos a solo un mes de distancia del estreno de Tales of Arise. De esta forma, Bandai Namco quiere proporcionarle a los jugadores que esperan con ansias esta nueva entrega en la serie una pequeña probada de lo que verán en septiembre, por lo que un demo gratuito de este título estará disponible la próxima semana.

El demo de Tales of Arise llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S el próximo 18 de agosto. Por el momento se desconoce qué contenido incluirá esta prueba, aunque no se descarta disfrutar de las primeras horas de este título, con la posibilidad de transferir el progreso a la versión final del juego.

The adventure of a lifetime starts in just ✨ one month ✨ A FREE PLAY DEMO of #TalesofArise will be available on PS4, PS5, Xbox One & Series X|S on August 18th! pic.twitter.com/PCio2xwvlm — Tales of Arise (@TalesofU) August 10, 2021

Después del buen recibimiento que tuvo Scarlet Nexus, Bandai Namco está lista para entregarnos una nueva aventura estilo anime. Esta es la descripción de Tales of Arise:

“En el planeta Dahna, siempre se ha reverenciado a Rena, el planeta en el cielo, como la tierra de los justos y divinos. Las historias transmitidas por generaciones se convirtieron en verdad y enmascararon la realidad para la gente de Dahna. Durante 300 años, Rena ha gobernado Dahna, saqueando el planeta de sus recursos y despojando a las personas de su dignidad y libertad. Nuestra historia comienza con dos personas, nacidas en mundos diferentes, cada una de las cuales busca cambiar su destino y crear un nuevo futuro. Con un nuevo elenco de personajes, combate actualizado y la mecánica de juego clásica de Tales of, experimenta el siguiente capítulo de la famosa serie Tale of, Tales of Arise”.

Tales of Arise llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 10 de septiembre. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro hands on de este título.

Vía: Bandai Namco