Robert Downey Jr. se niega a ser recreado con la IA

El negocio de hollywood se encuentra ante una situación complicada, puesto que la tecnología se está usando para recrear las voces de actores reconocidos, algo que no les ha gustado a muchos, de hecho, por eso se llevó a cabo la huelga que terminó hace no mucho. Incluso de forma reciente se ha entrevistado a una de las estrellas de Marvel, y aclara que nunca va a permitir que se haga una recreación de él, incluso si ya no se encuentra en este plano existencial.

Durante una reciente charla en el podcast On With Kara Swisher, el actor afirmó que tiene la intención de “demandar a todos los futuros ejecutivos” que intenten recrear una versión digital de su imagen. El tema surgió en el contexto de su papel como Iron Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), y Downey confía en que la empresa no utilizaría su imagen mediante IA para revivir a Tony Stark en futuras producciones.

Expresó su indiferencia hacia esta tecnología, afirmando que se siente “mínimamente” afectado debido a su vida personal, la cual considera prioritaria. Reconoció que hollywood eventualmente podría buscar alternativas digitales para su personaje, pero enfatizó que no le preocupa que “secuestren su alma” al reinterpretar a Tony sin su consentimiento, ya que la decisión dependería de unos pocos altos ejecutivos.

Swisher sugirió que los futuros ejecutivos podrían, no obstante, querer replicarlo digitalmente en la pantalla grande, a lo que Downey respondió: “Bueno, tienes razón”. El actor reiteró que su equipo legal estaría preparado para responder ante tales intentos, destacando que mantendrá un enfoque activo en la defensa de su identidad y derechos de imagen.

También compartió sus opiniones sobre la industria tecnológica en su obra de Broadway, McNeal, donde critica a figuras influyentes en inteligencia artificial, como el CEO de OpenAI, Sam Altman. Downey comentó sobre la creciente influencia de estas personalidades en el sector de la IA, señalando que la idea de que el desarrollo de esta tecnología “les pertenece” es errónea y desalentadora, y cuestionó la falta de transparencia en su liderazgo.

Por ahora, el actor volverá, pero para interpretar al Dr. Doom en las próximas cintas de Avengers.

Vía: Variety