River, el perro que inspiró a Dogmeat en Fallout 4, ha fallecido

Recientemente se dio a conocer que, lamentablemente, River, el perro que inspiró el diseño y algunos aspectos del compartimiento de Dogmeat, el acompañante canino de Fallout 4, ha fallecido.

Esta triste información fue compartida por Joel Burgess, desarrollador de Fallout 4, quien en Twitter publicó una serie de fotos y anécdotas sobre la creación del juego y la participación de River. Originalmente, este no era el plan para el juego de Bethesda. Después de ver varias fotos de pastores alemanes como referencias para el título, Burgess decidió incluir a su querida amiga canica en el desarrollo, y así darle una nueva vida a Dogmeat.

I said goodbye today to River, who most of you know as Fallout 4’s Dogmeat.

Heartbroken doesn't cover it, but I won’t eulogize her here. For twitter, I thought it'd be appropriate to look back at her impact on that game.

(plus, writing about game dev hurts less than grieving) pic.twitter.com/ayN1Vd6oqQ

— Joel Burgess (@JoelBurgess) June 27, 2021