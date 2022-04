Rise of The Teenage Mutant Ninja Turtles anuncia su fecha de estreno

Una de las películas que más se ha esperado de Netflix es Rise of The Mutant Ninja Turtles, el cual verá los orígenes de tan singulares tortugas con un nuevo estilo de dibujo que agradó a algunos y otros. Se anunció oficialmente en el 2018 y por fin se ha revelado una fecha de estreno, en la cual los usuarios podrán volver a la infancia con este programa.

La información se dio a conocer mediante una vista previa al verano de la plataforma, dando a conocer algunos shows que estrenarán, ya sean películas o series para todos los públicos. Es ahí donde se confirmó que el próximo 9 de agosto el largometraje estará disponible, aunque no se sabe del todo si solo será en Estados Unidos o de forma global.

Con la fecha de estreno para Rise of The Teenage Mutant Ninja Turtles en el mapa, parece ser un año bastante prometedor para la franquicia de Nickelodeon. Contemplando una colección de sus más grandes éxitos en los arcade. Así como un nuevo título Beat em Up que se ve muy vistoso en los avances, dado que se conserva la esencia de la franquicia.

En noticias relacionadas a Netflix, hace no mucho se dieron a conocer los precios que van a cobrarse a los usuarios por compartir la cuenta, una norma con la que no muchos están de acuerdo. Si quieres saber más al respecto, puedes consultar toda la información en el enlace que aquí te proporcionamos.

Nota del editor: Las Tortugas Ninja siempre son un golpe a la nostalgia, razón por la que estarán de moda por bastantes años hasta que el entretenimiento ya no exista. Es momento de preparar los asientos, pues esta película promete ser uno de los estrenos más atractivos que pueda ofrecer la plataforma.

Vía: IGN