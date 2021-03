Rian Johnson, director de Star Wars: The Last Jedi, no sabía que Ben Solo iba a morir

El desarrollo de la última trilogía de Star Wars fue bastante extraño, por decirlo de cierta manera. Apenas hace poco, Rian Johnson, director de Star Wars: The Last Jedi, reveló que él ni siquiera sabía que Ben Solo moriría al final de The Rise of Skywalker, dando a entender que la desconexión entre él y J.J. Abrams era mucho más grave de lo que creíamos.

Sariah Wilson, una popular escritora estadounidense, tuvo oportunidad de platicar con Johnson sobre la última trilogía de Star Wars, y fue aquí donde el cineasta admitió no conocer muchos detalles sobre The Rise of Skywalker, la muerte de Ben Solo incluida. Rian explicó que él ya no tuvo autoridad creativa en esta última película, por lo que se sintió completamente desconectado de ella.

Recordemos que J.J. Abrams fue director de The Force Awakens y The Last Jedi, los episodios VII y IX de la nueva trilogía, mientras que Johnson solo dirigió The Last Jedi, el Episodio VIII. Esta decisión parece no haberle funcionado al estudio, puesto que las reacciones por parte de los fans fueron bastante negativas.

Via: ComicBook