Revelan primer boceto de Conker de Rare

El antiguo desarrollador de Rare, Chris Seavor, ha estado compartiendo historia de videojuegos en Twitter. Y el dato curioso de hoy es bastante divertido: Seavor ha encontrado el primer dibujo de Conker la Ardilla. Seavor emocionó a sus seguidores más temprano hoy hablando de “algunos ‘curiosos’ garabatos antiguos” que encontró, y como prometió, más tarde compartió fotos de los bocetos que creó en esos días. Los fans de Rare sabrán que Seavor no solo diseñó a la ardilla, sino que también fue la voz del alborotador.

Conker luce drásticamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la ardilla de lengua suelta de Rare, que probablemente sea más conocida por Conker’s Bad Fur Day. De hecho, el boceto que tiene Seavor es de una época en la que Conker iba a ser la estrella de un plataformas para toda la familia, conocido como Conker 64. El diseño refleja eso también: Conker tiene orejas mucho más grandes y una cola puntiaguda, e incluso lleva zuecos en uno de los garabatos. Se parece mucho más a una ardilla roja que a lo que finalmente obtuvimos en Diddy Kong Racing (aunque sus orejas aún son ligeramente puntiagudas allí) y apariciones posteriores. Otra gran diferencia es que el Conker original parece estar vistiendo overoles o petos. Eventualmente, la ardilla cambiaría esto por una simple camiseta y, finalmente, una chaqueta con cremallera.

So, this is the first ever scrappy sketch of Conker, from even before Twelve Tales, when it was called Conker 64…. I guess it’s of historic interest… (yes, he had clogs. NOT my idea btw) …. heh 😆 pic.twitter.com/umztadRxCl

— Chris Seavor 👀 (@conkerhimself) August 11, 2023