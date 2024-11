Revelan por qué Homero Simpson no ha sido despedido

Aunque muchos no lo crean, la franquicia de Los Simpson sigue siendo relevante para muchos fanáticos de la saga, pues actualmente se está estrenando una nueva temporada que conmemora otro aniversario importante la familia de color amarillo. De hecho, uno de los nuevos episodios más recientes da a conocer un hecho canónico que lleva existiendo desde el principio de la serie, y que hasta este momento finalmente se ha resuelto después de tantos años al aire.

El último episodio ha revelado un inesperado detalle sobre la estabilidad laboral de Homero en la planta nuclear de Springfield. A pesar de sus numerosos errores y falta de atención en el trabajo, el gordito ha mantenido su puesto gracias a un acuerdo secreto que su padre, el abuelo Abe Simpson, realizó con el Sr. Burns. Este giro se muestra en el episodio “Shoddy Heat”, transmitido el 27 de octubre, donde se explican los antecedentes de este pacto.

El episodio presenta una serie de flashbacks en los que Abe, en su rol de investigador privado, descubre pistas relacionadas con la desaparición de su socio, Billy O’Donnell. Tras un encuentro con Burns, quien insinúa que O’Donnell “ha partido al paraíso”, el anciano empresario le ofrece a Abe asegurar el futuro de Homer en la planta a cambio de abandonar la investigación. Así, se expone la razón detrás de la inexplicable tolerancia del Sr. Burns hacia los errores de Homero, que ahora se revelan como resultado de una promesa de por vida.

