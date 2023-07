Revelan planes para el futuro de Yo-Kai Watch

El CEO de Level-5, Akihiro Hino, ha insinuado el futuro de Yo-kai Watch. Escribiendo en Twitter hoy, dijo que “el próximo trabajo que se basa en la continuidad de Yo-kai Watch está progresando constantemente. El anuncio todavía está un poco lejos, ¡pero por favor, esperen con ansias!” Esto sigue a otra insinuación anterior en el año. Hino señaló en ese momento que “lo próximo asombroso” para Yo-kai Watch estaba en desarrollo.

Hace apenas unos años, Yo-kai Watch era una de las franquicias de juegos más populares, al menos en Japón. Aunque le costó ganar terreno en Occidente, los juegos iniciales fueron algunos de los más vendidos en Nintendo 3DS. Ese éxito llevó a otras oportunidades en los medios, como un anime.

Los tres primeros juegos principales de Yo-kai Watch vendieron al menos dos millones de copias en Japón. Sin embargo, la serie parecía estar disminuyendo un poco en ese momento, y cuando Level-5 lanzó Yo-kai Watch 4, este vendió casi 300,000 copias en su año de lanzamiento.

Yo-kai Watch 4 nunca salió de Japón. También es el único juego principal en Switch.

Level-5 parece tener mucho en sus manos. DecaPolice, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Inazuma Eleven: Victory Road, Megaton Musashi Wired y Professor Layton and The New World of Steam están en camino. No está claro cuándo se lanzaría un nuevo juego de Yo-kai Watch.

En otras noticias de Yo-kai Watch, se ha abierto un sitio web especial en japonés para celebrar el décimo aniversario de la serie.

Vía: Nintendo Everything