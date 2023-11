Revelan las actividades que habrá en el Nintendo Live 2024

Como ya se sabe, a partir de este año se ha estado celebrando en Estados Unidos y Japón unos eventos conocidos como Nintendo Live, en los cuales se hacen activaciones de nuevos juegos de la empresa, estos son probados por los fans y también la prensa que se da un paseo por el sitio. Se ha tenido muy buen recibimiento en los mismos, por lo que en el mes de enero habrá otro en Tokyo, y se han dado detalles sobre las actividades que habrá.

Primero que nada, este se llevará a cabo el 20 y 21 de enero de 2024 en el Tokyo Big Sight. Y claro, se pondrán en exhibición los juegos competitivos de la empresa como Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate y Splatoon 3. Mismos que se han convertido en tendencia debido a sus niveles equilibrados de diversión y también técnicos, por lo que los mejores usuarios de estos juegos están invitados a participar por premios por parte de los dueños de Mario.

Pero esto no es todo, dado que al igual que en iteraciones anteriores, habrá conciertos especiales orquestales de The Legend of Zelda y Splatoon 3, cada uno con los temas musicales más populares que han gustado a los fanáticos a lo largo de la historia. Sin embargo, no serán tan longevos como lo fue en su momento Symphony of The Goddesses, gira de conciertos que hasta este momento no ha vuelto a dar nuevos tours en el mundo.

Para terminar con broche de oro están las dos grandes sorpresas del evento. La primera es que habrá disponible un demo de ni más ni menos que Princess Peach Showtime! uno de los juegos que se perfila para convertirse en el más esperado de Switch en 2024. El segundo es que Charles Martinet estará presente en el lugar, esto para tener convivencia con los fanáticos, tomarse fotos, decir algunas líneas clásicas de Mario y cumplir con la labor de embajador de su personaje.

Con todo esto, los fans definitivamente querrán visitar Japón en enero.

Vía: Gonintendo

Nota del editor: Es triste que no tengamos nada de eso en latam, pero parece que al menos se seguirán dando en Estados Unidos estos eventos, por lo que hay gente que se puede lanzar hasta allá para pasar un día relajado. Claro, gente que tenga mucho dinero y tiempo.