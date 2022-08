Revelan el traje de Daredevil en la serie de She-Hulk

Falta muy poco para el estreno de la nueva serie de Marvel en Disney Plus, She-Hulk, misma que conforme el pasar de los tráilers va haciendo revelaciones interesantes para los seguidores. Y sin duda, uno de los misterios más sonados es la participación de Daredevil personaje que está teniendo un segundo aire tras su incursión al UCM en Spider-Man: No Way Home.

Durante el tráiler más reciente ligado a la serie, hemos podido ver ciertos fragmentos donde Matt Murdock, interpretado por Charlie Cox, tiene algunos momentos a cuadros que son prácticamente fracciones de segundo. Aún así, los fanáticos del personaje notaron que el traje es diferente a su adaptación para Netflix, indicando que será un Daredevil alterno al ya conocido.

Además, las imágenes fueron compartidas por la misma cuenta oficial de la serie.

Aquí las puedes ver:

Por ahora Disney no ha mencionado en cuanto al lore de este nuevo Daredevil y si en algún momento se va a asociar con sus amigos icónicos de los cómics, uno de ellos es claramente Spider-Man. Por su parte, la aparición en She-Hulk puede ser menor a lo que pensamos, después de todo tendrá su propia serie para la plataforma de streaming en 2024.

Recuerda que la serie de She-Hulk se estrena el próximo 18 de agosto en Disney Plus.

Vía: Twitter