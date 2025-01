Revelan el número de ventas de Prince of Persia: The Lost Crown

Algo que no queda a discusión, es lo mal que le fue a Prince of Persia: The Lost Crown, juego de plataformas en dos dimensiones que fue bien recibido por la prensa, pero que no recibió muchas ganancias debido al estigma que tienen los fans en contra de Ubisoft y sus publicaciones. Incluso con todo esto en contra, se ha dado a conocer cuántas copias fueron distribuidas en su primer año de salida, cantidad que pudo ser mejor definitivamente.

La empresa francesa ha confirmado de forma reciente que el juego vendió 1.3 millones de unidades en su primer año. Aunque la cifra refleja un crecimiento constante tras alcanzar el millón de copias en nueve meses, el título no cumplió con las expectativas comerciales de la compañía.

El juego, que vendió 300,000 unidades en su primer mes, recibió críticas generalmente favorables en Metacritic. Sin embargo, su rendimiento comercial no fue suficiente para que Ubisoft diera luz verde a una secuela. En su lugar, el equipo de desarrollo ha sido reasignado a otros proyectos, incluyendo Beyond Good and Evil 2, Project Over, Project Steambot y un supuesto remake de Rayman en Ubisoft Milan.

El desempeño de The Lost Crown ha sido interpretado como un reflejo de la percepción actual del público sobre este nombre del gaming. La empresa ha enfrentado críticas en los últimos años debido a decisiones de negocio cuestionables y una falta de adaptación a las tendencias actuales del mercado.

A pesar de no alcanzar las expectativas , el regreso de Prince of Persia en formato Metroidvania fue bien recibido por la crítica y los jugadores. Su éxito moderado podría influir en futuros proyectos de la franquicia, aunque por ahora no hay planes oficiales para continuar con esta entrega. No está de más decir, que hay otros proyectos en puerta como el roguelite y también el remake de Sands of Time que aún no tiene fecha.

Vía: Insider Gaming