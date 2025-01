Usuarios ya no podrán comprar en la eShop de Japón

Desde que Nintendo Switch salió a la venta, las facilidades para cambiarse de región en las cuentas fue algo más sencillo de lo esperado, eso le trajo ventajas a quienes buscaban pagar menos por ciertos títulos digitales, y uno de los preferidos de los fans fue la tienda de Japón. Sin embargo, parece que este beneficio se quedará hasta ahí, puesto que dentro de algunos días más las reglas cambiarán para que eel usuario occidental no pueda comprar mucho.

Nintendo ha anunciado que a partir del 25 de marzo de 2025 ya no aceptará pagos con tarjetas de crédito emitidas en el extranjero ni cuentas de PayPal abiertas fuera de Japón en la eShop y My Nintendo Store de ese país.

Esta medida afectará a los usuarios internacionales que utilizaban estos métodos de pago para comprar contenido digital en la tienda japonesa. A partir de la fecha indicada, solo se podrán realizar compras con tarjetas de crédito emitidas en Japón o mediante otros métodos de pago locales. Por lo que esas temporadas de ofertas en las cuáles sacaban ventajas terminaron para muchos.

Nintendo no ha explicado los motivos de este cambio, pero ha recomendado a los jugadores afectados buscar alternativas, como las tarjetas de prepago disponibles en territorio japonés. Esta restricción podría dificultar el acceso a juegos exclusivos o versiones japonesas de títulos populares para quienes residen fuera del país. Y es que no olvidemos algo muy curioso con Mameda No Bakeru de Good-Feel, el cual al inicio fue exclusivo de Japón y meses después llegó a América.

La compañía ha pedido disculpas por los inconvenientes que esto pueda causar y ha agradecido el apoyo de sus clientes. No se han mencionado posibles excepciones ni si habrá opciones alternativas para los jugadores internacionales en el futuro. Entonces, es necesario que los usuarios hagan sus compras rápidamente antes de perder oportunidades de compra.

