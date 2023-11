Revelan duración de campaña de COD: Modern Warfare III

Este mes de noviembre los lanzamientos de videojuegos no se detienen, pues en los próximos días grandes entregas como Super Mario RPG estarán aterrizando en Nintendo Switch, pero para quienes disfrutan los shooters también Call of Duty: Modern Warfare III está en camino. Hablando de este último, hace poco algunos medios empezaron a jugar la campaña de manera anticipada, y por ende, muchos ya saben cuánto dura la campaña de un solo jugador.

Mediante diferentes streams de los cuales los usuarios son testigos, aquellos que consiguieron el acceso anticipado al modo historia lograron acabarlo en una sola sesión, es decir, les ha llevado aproximadamente entre 3 y 4 horas, algo que posiblemente decepcione a los fans. Desde los primeros tráilers Activision había mencionado que sería una experiencia que se iba a disfrutar bastante, pero tan corta duración tal vez no termine de gustar a la gente.

Algo que vale la pena mencionar, es que el juego del año pasado tenía como tiempo estimado 8 horas de duración, por lo que básicamente el equipo de desarrollo redujo sus esfuerzos a la mitad para lanzar el videojuego a tiempo, y eso algo que la gente va a criticar al momento de las reviews. En la temporada de Xbox 360 se hablaba de lo grande que fueron las aventuras individuales en la franquicia, mismas que poco a poco se han reducido por dar prioridad al online.

Tried to take my time with #MWIII but it was over in the blink of an eye (3-4Hrs).

I know 99.999% of people do not actively buy Cod for the Campaign, but one word to describe it is Lackluster.

Basic Missions and Graphics are what you expect, but how is there no Sniping Style… pic.twitter.com/lRUC2n2zO5

— James – JGOD (@JGODYT) November 2, 2023