Resumen – Opening Night Live Gamescom 2021

La Opening Night Live de Gamescom llegó a su fin, y por si te lo perdiste, o simplemente quieres revivir algunos de los momentos más memorables del evento, entonces acá te dejamos un resumen con los anuncios más importantes.

King of Fighters XV – Tráiler con fecha de lanzamiento

King of Fighters XV se mostró durante el pre-show del evento que confirmó de forma oficial su fecha de estreno. El juego llegará a consolas y PC el próximo 17 de febrero de 2022.

Saints Rows – Tráiler de revelación del reboot

Se confirmó de forma oficial que el siguiente Saints Row en realidad será un reboot de la franquicia y por acá puedes ver su primer tráiler. Este título estará disponible el 25 de febrero de 2022 para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Midnight Suns – Tráiler de revelación del nuevo juego de Marvel

Otro rumor que resultó ser verdad. Firaxis, desarrolladores de XCOM, anunciaron Marvel’s Midnight Suns, un RPG táctico basado en los héroes de Marvel. Podrás disfrutarlo en marzo del siguiente año.

Call of Duty: Vanguard – 10 minutos de gameplay de su campaña

Tras su revelación la semana pasada, Call of Duty: Vanguard regresó con un extenso vistazo a su campaña. El juego llegará el próximo 5 de noviembre a PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Halo Infinite – Cinemática del multiplayer y fecha de estreno

Tal y como se había filtrado anteriormente, Halo Infinite estará haciendo su debut el próximo 8 de diciembre en consolas Xbox y PC. Acompañando a esta noticia tuvimos la revelación de la cinemática introductoria del modo multiplayer, la cual puedes ver aquí arriba.

Xbox Series X – Revelación de una consola especial edición Halo Infinite

Otra gran sorpresa del evento involucra a una consola edición especial de Halo Infinite, la cual estará disponible el próximo 15 de noviembre por un precio de $14 mil 999 pesos.

Halo Infinite – Revelación del control especial Xbox Elite Series 2

Además de la consola, se anunció un nuevo control Xbox Elite Series 2 con temática de Halo Infinite. Este periférico estará disponible el 15 de noviembre por $5 mil 199 pesos.

TMNT: Shredder’s Revenge – Se confirma a April O’Neil como personaje jugable

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge se mostró con un nuevo tráiler, el cual confirma que April O’Neil también será un personaje jugable en este próximo juego.

Riders Republic – Tráiler de extensión de la beta

Riders Republic anunció una beta abierta a partir de hoy y hasta el 28 de agosto para todos los jugadores de consolas y PC. El juego llega a PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC el próximo 28 de octubre.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Tráiler con nueva ventana de lanzamiento

Tras un retraso indefinido, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga regresó a los reflectores para anunciar su nueva ventana de lanzamiento: primavera de 2022 para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

The Outlast Trials – Tráiler de revelación

The Outlast Trials trae de regreso una de las sagas más populares de terror de los últimos años. El título estará disponible en algún punto de 2022, pero todavía no tiene una fecha exacta de estreno.

Far Cry 6 – Tráiler de su historia

Far Cry 6 presentó un nuevo tráiler enfocado en el modo historia del juego. Como era de esperarse, el personaje de Giancarlo Esposito se robó el escenario y podremos ver más de él cuando Far Cry 6 llegue a PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC el próximo 7 de octubre.

Horizon Forbidden West – Confirmado su retraso para 2022

Tras varios rumores, Guerrilla Games salió a confirmar de forma oficial que Horizon Forbidden West se había retrasado hasta 2022. Específicamente, será el próximo 18 de febrero cuando podamos disfrutar de este título en PS5 y PS4.

Horizon Zero Dawn – Parche para correr a 60FPS en PS5

Horizon Zero Dawn finalmente corre a 60 cuadros por segundo en PlayStation 5, esto gracias a una nueva actualización que Guerrilla Games lanzó para el juego. La puedes descargar en estos momentos.

Tales of Luminaria – Revelación del nuevo juego para celulares

Además de Tales of Arise, Bandai Namco anunció un nuevo juego de la franquicia conocido como Tales of Luminaria, el cual llegará de forma exclusiva a dispositivos iOS y Android.

Fall Guys – Colaboración con Disney

Fall Guys anunció una nueva colaboración con Disney, y en específico, con El Libro de la Selva. Entre el 3 y 12 de septiembre podrás conseguir trajes del Rey Louie, Mowgli, Baloo y Shere Khan.

Age of Empires IV – Nuevo vistazo a su gameplay

Age of Empires IV mostró nuevo gameplay durante el evento, que a pesar de ser bastante breve, nos muestra lo mucho que ha evolucionado la franquicia desde su primera entrega. Este juego llega a PC el próximo 28 de octubre.

Genshin Impact – Tráiler de Aloy

Aloy estará haciendo su debut en Genshin Impact el próximo 1 de septiembre, y en este nuevo adelanto puedes conocer un poco más sobre su gameplay.

Sifu – Tráiler sobre su fecha de lanzamiento

Después de haber sido retrasado hasta 2022, Sifu, la nueva exclusiva indie de PlayStation, mostró un nuevo gameplay que confirma el 22 de febrero como su fecha de llegada a PS5, PS4 y PC.

Death Stranding: Director’s Cut – Tráiler sobre sus novedades

Death Stranding: Director’s Cut cerró el evento con un extenso vistazo a su gameplay, el cual nos revela muchas de sus novedades. Podrás conseguirlo a partir del 28 de septiembre de este año.

