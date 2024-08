Resumen: Gamescom Opening Night Live 2024

Esta semana se ha llevado a cabo una nueva edición de Gamescom Opening Night Live, la cual marca del banderazo de salida para la exposición que hay todos los años en Colonia, Alemania, en la cual muchas empresas llevan sus mejores juegos para que el público pueda probarlos antes de su lanzamiento. Y aquí nos hemos puesto al pendiente de los anuncios más relevantes de la transmisión, con algunas sorpresas y otras cosas que ya se llevaban rumoreando desde hace tiempo.

Aquí el resumen de lo más relevante:

Gameplay de Terry en Street Fighter VI

Se muestra un nuevo gameplay del DLC de Terry Bogard para Street Fighter 6. En este lo vemos ejecutando algunos movimientos típicos de sus juegos de Fatal Fury. Llegará el 24 de septiembre como contenido de pago.

Tráiler de la campaña de Call of Duty: Black Ops 6

Se lanza un video nuevo de Call of Duty: Black Ops 6, en el cual vemos un fragmento de la campaña que vendrá incluida para cumplir a los jugadores que quieren experimentar la experiencia de un solo usuario. Llega el 25 de octubre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Gearbox revela la existencia de Borderlands 4

Hace no mucho Take Two anunció la compra oficial de Gearbox, y con ello debía llegar un nuevo anuncio de juego grande, por eso en la conferencia mostraron el primer avance de Borderlands 4. Llegará en el 2025 para PS5, Xbox Series X/S y la PC.

Colaboración de Persona 3 Reload con Persona 5

Se anuncia nueva colaboración de Persona 3 Reload con Persona 5, en la que veremos algunos personajes como Joker llegar a la contienda. La expansión de episodio Aigis se lanza el 10 de septiembre.

Revelación de Dying Light: The Beast

Después de mucho tiempo de espera por parte de los fans, finalmente se anuncia Dying Light: The Beast, experiencia de un solo jugador en un mapa mundo abierto lleno de zombies y más peligros. Llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Aún no tiene fecha.

Nuevo avance de Dragon Ball Sparking! Zero

Revelan nuevo video de Dragon Ball Sparking! Zero, en el cual nos muestran más personajes que estarán dentro de esta edición. Llegará el 11 de octubre para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Presentan King of Meat de Amazon Games

Por parte de Amazon Games se ha mostrado King of Meat, multijugador en el que los usuarios eligen personajes para derrotar oleadas de enemigos y avanzar en niveles. Llegará a PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC. No hay fecha de salida.

Ventana de lanzamiento para Dune Awakening

Lanzan nuevo video con gameplay de Dune Awakening, juego que tendrá toques de acción pero también de RPG occidental. Llegará en los primeros meses de 2025 para PC, no han confirmado las consolas todavía.

Más videos de Monster Hunter Wilds

Capcom no quiere que Monster Hunter Wilds pase desapercibido el próximo año, razón por la cual han liberado un nuevo tráiler con historia y gameplay. El juego llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC en 2025, aún no hay fecha concreta confirmada.

Genshin Impact se sumará a consolas Xbox

Con un nuevo tráiler se confirma que Genshin Impact llegará a consolas Xbox. La fecha confirmada es el próximo 20 de noviembre en las plataformas Series.

Fecha de lanzamiento de Fatal Fury: City of Wolves

Lanzan un nuevo video en el vemos al fin confirmada la fecha de lanzamiento para Fatal Fury: City of Wolves. Llega el 24 de abril para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S y PC.



Starfield: Shattered Space por fin tiene fecha.

Se confirma que Starfield: Shattered Space, llegará el próximo 30 de septiembre para las consolas Xbox Series X/S y PC. No han dicho si se va a incluir en Game Pass.

Primer gameplay de Sid Meiers Civilization VII

Firaxis finalmente lanza un primer gameplay de Civilization VII, juego que promete ser el más completo de la franquicia, con muchas opciones por modificar y ciudades por gestionar. Se lanza el 11 de febrero para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Fecha de estreno para la serie de Secret Levels

Confirman que el 10 de diciembre será estrenada la serie denominada como Secret Levels. Misma que tomará una historia original con cameos de varios mundos de videojuegos. Llega a Prime Video exclusivamente.

Primer gameplay de Batman Arkham Shadow

Este año ciudad gótica vuelve a la realidad virtual con Batman Arkham Shadow, y en Gamescom se ha lanzado un nuevo avance con mucho gameplay. Se lanza en octubre de 2024 para Meta Quest 3.

Nuevo vistazo al gameplay de Kingdom Come Deliverance 2

Un juego que no podía faltar en la presentación era Kingdom Come Deliverance 2, el cual tiene un estilo medieval que de inmediato atrapará a fans y a nuevos en la franquicia. En el evento se ha lanzado un nuevo tráiler con gameplay. Saldrá el 11 de febrero para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Fecha de lanzamiento de Marvel Rivals

El shooter estilo Overwatch, Marvel Rivals, también se ha hecho presente con la confirmación de su fecha de lanzamiento. Será lanzando el próximo 6 de diciembre en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Presentan Masters of Albion de Peter Molyneux

Se presenta el nuevo juego de Peter Molyneux llamado Masters of Albion, mismo que se nota como un RPG con gestión de recursos, el cual cambia después a perspectiva tecera persona para derrotar enemigos. Hasta este momento solo está confirmado para llegar a la PC.

Nuevo avance de Little Nightmares 3

Bandai Namco no se queda fuera de la ecuación y presentan un nuevo tráiler de Little Nightmares 3. El cual en esta ocasión está siendo desarrollado por Supermassive Games y nos sus creadores originales. Llegará el próximo año para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Más avances de Diablo IV: Vessel of Hatred

Se lanza un nuevo avance de Diablo IV: Vessel of Hatred, contenido DLC que llegará el 8 de octubre. Se revelan a los personajes conocidos como mercenaries.

Nuevo avance, fecha de salida y confirmación para PS5 de Indiana Jones and the Great Circle

Para casi terminar la ceremonia se ha lanzado un nuevo avance de Indiana Jones and The Great Circle, en el cual revelaron al final que el juego llega para plataformas Xbox y PC el 9 de diciembre. A su vez, se confirma la llegada a PS5 para primavera del 2025.

Revelan Mafia: The Old Country

Para terminar se confirma Mafia: The Old Country, juego que continuará con la franquicia, siendo por fin un lanzamiento completamente nuevo, dado que antes hemos tenido remasters de los anteriores. No tiene fecha de salida, solo se menciona que habrá un gameplay en diciembre. Llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC.

Con esto concluyen los anuncios más relevantes de la Opening Night Live de Gamescom 2024.