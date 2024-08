Se confirma Mafia: The Old Country en Gamescom

Gamescom 2024 cerró con dos anuncios que dieron broche de oro a la conferencia, el primero fue la fecha de lanzamiento confirmada para Indiana Jones and The Great Circle, así como su confirmación de que también llegará a la consola PlayStation 5. Por su parte, el que dio la clausura definitiva fue Mafia The Old Country, juego que hace por fin regresar a la franquicia querida después de muchos años de ausencia.

Aquí su primer tráiler:

Esta es la descripción del juego:

Descubre los orígenes del crimen organizado en Mafia: The Old Country, una cruda historia de mafia ambientada en el brutal inframundo de la Sicilia del siglo XX. Lucha por sobrevivir en esta era peligrosa e implacable, con acción que cobra vida gracias al realismo auténtico y la rica narración por la que es conocida la serie Mafia, aclamada por la crítica.

Llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC. Aún no hay fecha de salida.

Vía: Gamescom