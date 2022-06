El más reciente State of Play ha servido como punta de lanza para confirmar que si bien Sony sigue siendo hermético con el desarrollo de sus producciones first party, habrá grandes lanzamientos a cargo de estudios externos tanto en el corto como en el mediano plazo.

Capcom está decidido a ofrecer un 2023 espectacular, ya que se confirmó el tan rumorado remake de Resident Evil 4, la adaptación de Resident Evil Village para la realidad virtual y se conocieron más detalles sobre Street Fighter 6 y algunos de los personajes que conformarán la plantilla jugable.

Una de las incorporaciones que tendrá la icónica saga de peleas, son los comentaristas encargados de narrar el enfrentamiento que esté ocurriendo. Asimismo, llama la atención que esta futura entrega ya no será exclusiva de consolas PlayStation, sino que también llegará a Xbox Series X|S.

Para quienes no hayan disfrutado del aclamado Marvel’s Spider-Man, durante el presente verano podrán hacerlo en su adaptación para computadora Hablando de conversiones, también se dio a conocer que Tunic, el carismático indie que debutó en Xbox, llegará a PS4 y PS5.

Otro destello interesante que dejó el State of Play es referente a Stray, la propuesta de aventuras concebida por BlueTwelve Studio, donde encarnaremos a un gato que se enfrentará a diversos desafíos. Es relevante resaltar que esta producción estará desde el día uno en el renovado PlayStation Plus para las tiers extra y premium.

Lo anterior, sin duda, despeja las dudas respecto a que persistirá la idea de PlayStation de no llevar sus propias producciones al servicio cuando se estrenen, pero sí podrá ponerse en marcha por parte de desarrolladores externos, tal y como ocurre en Game Pass.

Square-Enix también aprovechó la ocasión para mostrar un espectacular video de Final Fantasy XVI previsto para debutar en verano de 2023 para PS5, dando indicios de que será un escenario similar con Final Fantasy VII Remake, es decir, una exclusiva por un determinado tiempo a favor de PlayStation.

En el radar conviene tener a juegos que llaman la atención por su aspecto visual, siendo el caso de Eternights, una propuesta de acción y dating; Season: A Letter to the Future, un colorido recorrido en bicicleta; y The Callisto Protocol, una ambiciosa propuesta similar a Dead Space, que tiene muy buena pinta.

Como era de esperarse, el referido evento también se centró en el material que hará su arribo para el próximo dispositivo de realidad virtual de PlayStation (PSVR 2), como Horizon: Call of the Mountain, The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2 y No Man’s Sky. Aún persiste la incertidumbre sobre la fecha de lanzamiento y precio de dicho dispositivo.

El State of Play ha dejado un buen sabor de boca al saber que algunos de los títulos más esperados comienzan a desvelar su ventana de lanzamiento, sin embargo, sigue quedando la incógnita sobre los desarrollos en los que se encuentra trabajando PlayStation Studios, independientemente de los ya conocidos, God of War: Ragnarök, Spider-Man 2, Wolverine y ahora, Horizon: Call of the Mountain.

Twitter | Instagram | Twitch: @iamjosecelorio