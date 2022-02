Hace un par de días, el CEO de Warner Medio mencionó que Hogwarts Legacy y Gotham Knights sí iban a llegar al mercado este año, esto después de que rumores señalaban lo contrario. Sin embargo, en ningún momento se habló sobre Suicide Squad: Kill the Justice League, el proyecto más esperado de esta compañía. Bueno, un nuevo reporte ha revelado la razón detrás de esta omisión, ya que el siguiente trabajo de Rocksteady se habría retrasado hasta el 2023.

De acuerdo con fuentes cercanas a Bloomberg, Suicide Squad: Kill the Justice League ya no estaría disponible en algún punto de este año, como se esperaba, y llegaría a nuestras manos hasta el 2023. Por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Warner Media o Rocksteady, pero es probable que esta cuestión sea aclarada dentro de poco.

Por el momento no hay una razón clara para esta decisión, pero no sería descabellado pensar que la pandemia ha afectado a otro desarrollo más. Suicide Squad: Kill the Justice League fue revelado en el 2020, con una fecha de lanzamiento de 2022 para PS5, Xbox Series X|S y PC, aunque parece que esto cambiaría. Este título está a cargo de Rocksteady, responsables por la serie de Batman: Arkham. Considerando que el último gran trabajo del estudio fue Batman: Arkham Knight en 2015, muchas personas esperan con ansias su siguiente juego.

En temas relacionados, esto fue lo que comentó el CEO de Warner media respecto a sus juegos de este año. De igual forma, una filtración apunta a la revelación de Mortal Kombat 12.

En dado caso de que este reporte resulte ser verdadero, esta sería una mala noticia para todos los fans. De todos los proyectos de Warner Media, Suicide Squad: Kill the Justice League es el más llamativo, y sería una lástima que el 2022 se quede sin una entrega tan esperada.

