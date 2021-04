Reporte: El Spider-Man de la serie animada de los 90s regresaría en Into the Spider-Verse 2

Aunque parece que el Spider-Verse live action del MCU no se llevará a cabo, los fans del arácnido esperan con ansias Into the Spider-Verse 2, película animada que sí nos presentará varias versiones del mismo personaje en un solo lugar. Ahora, un nuevo reporte señala que el Peter Parker de la serie animada de los 90s tendrá un papel en esta cinta, con todo y su actor original.

CUIDADO, la siguiente información puede contener spoilers

De acuerdo con The Hashtag Show, Christopher Daniel Barnes retomará el papel del Spider-Man de la serie animada de los 90s en Into de Spider-Verse 2. El sitio menciona que Barnes se encuentra en las últimas etapas de conversación para asegurar un puesto en esta secuela. Junto a esto, se espera que la animación de este personaje sea una combinación entre el estilo que vimos durante la última década del siglo XX, y algo que vaya más acorde con la cinta original.

De igual forma, el reporte señala que el papel de Barnes no será tan grande como el de Miles u otro Spider-Man. En su lugar este Peter Parker solo gozará de cinco a 10 minutos en pantalla, así que esto podría ser considerado como un cameo a gran escala, algo como Spider-Man 2099 al final de Into the Spider-Verse.

En dado caso de que este Peter Parker sí tenga un papel en la secuela, será interesante ver si Armando Coria, la voz de este personaje en español latino, regresa en el doblaje. Por su parte, Barnes ha trabajado en el mundo de Spider-Man en diversas series y videojuegos a lo largo de los años, así que retomar a este personaje no debería ser un gran problema para él.

Vía: The Hashtag Show