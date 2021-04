El desarrollo principal de NieR Replicant ver.1.22474487139… ha terminado

Más de 10 años después de su lanzamiento original, el próximo 23 de abril veremos una remasterización del original NieR, ahora conocido como NieR Replicant ver.1.22474487139… A tan solo un par de semanas de por fin tener este título en nuestras manos, se ha dado a conocer que el desarrollo principal del juego ha finalizado.

Así es, NieR Replicant ver.1.22474487139… ha entrado en la fase Gold. Esto quiere decir que el equipo de desarrollo ha terminado su trabajo principal, y ha comenzado el proceso de fabricación del juego físico. Sin embargo, esto no significa que el título esté listo para salir al mercado en estos momentos, ya que los desarrolladores seguirán trabajando en pequeños detalles y todo lo necesario para asegurar un lanzamiento sin problemas.

Big news: #NieR Replicant ver.1.22474487139… has gone gold.

See you on April 23rd. pic.twitter.com/CdnnGZnmuc

— NieR Series (@NieRGame) April 7, 2021