Aunque no han pasado ni dos años desde que el PS5 y Xbox Series X|S llegaron al mercado, parece que versiones mejoradas de estas consolas podrían llegar el siguiente año, como mínimo. Así es, el PS5 Pro y un nuevo Xbox Series están a nada de llegar, o al menos eso asegura una compañía tecnológica de China.

Recientemente, TCL Technology, una multinacional tecnológica de China, llevó a cabo una conferencia en Polonia. Además de darnos un panorama para el futuro, se mencionó que versiones mejoradas del PS5 y Xbox Series X|S llegarían al mercado entre 2023 y 2024. Estas consolas tendrían la capacidad de correr juegos a 60 y hasta 120fps, con una resolución de 2160p y hasta 8K.

In a new conference, TCL Technology have said that a new Xbox Series S/X and PS5 Pro are coming in 2023/2024.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 25, 2022