Reporte del IFT discute los videojuegos

Si bien los videojuegos siempre han sido vistos de una forma negativa por parte de ciertos sectores de la población, durante los últimos años se ha vuelto más común ver a este medio bajo una constante observación por parte de diferentes gobiernos. En México no es diferente. No solo se ha implementado un nuevo sistema de clasificación, sino que “el control del Nintendo”, ha sido uno de los argumentos que el presidente de nuestro país ha utilizado para incentivar el regreso a las aulas de clase. Ahora, un nuevo reporte por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones demuestra el enfoque que el gobierno tiene de los videojuegos.

El nuevo reporte del IFT, conocido como Las audiencias infantiles y el consumo de contenidos en plataforma Over the Top, se ha encargado de darnos una mirada la perspectiva que tiene el gobierno, no solo de los videojuegos, sino de las redes sociales y las plataformas de streaming, su impacto y hábitos de consumo en los niños y niñas de México.

Respecto a los videojuegos, el reporte habla sobre la accesibilidad que el internet ha creado al momento de disfrutar de este medio, y no menciona a alguna consola en específico. Sin embargo, sí se señala que este medio es considerado un elemento con las herramientas para reforzar algunas prácticas violentas que puede vivir un menor de edad en su entorno. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Los videojuegos también representan un gran riesgo por sus contenidos violentos (en muchos de ellos se juega con asesinatos), ya que refuerzan conductas agresivas aprendidas en los hogares o el entorno social que rodea a las niñas, niños y adolescentes; dichos contenidos atentan contra valores humanitarios como respeto a la vida y la dignidad humana”.

Esto es algo que el presidente de México ya había mencionado en el pasado. Por otro lado, el IFT no culpa por completo a los videojuegos, ya que señala que, al final del día, son los padres quienes deben de regular el tipo de contenido que sus hijos e hijas consumen, mencionando:

“Al final, los padres se deben de hacer responsables de su presencia en la crianza de las niñas, niños y adolescentes para conocer lo que consumen sus niñas, niños y adolescentes en la red; acompañarlos y desarrollar actividades que fomenten la convivencia y atención familiar, como pueden ser juegos de mesa, salir a hacer ejercicio o compartir de manera regulada videojuegos, etc”.

Vía: IFT