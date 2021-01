Reporte: Cyberpunk 2077 iba a estar listo hasta el 2022

Pese a que Cyberpunk 2077 fue anunciado en 2012, un nuevo reporte revela que el desarrollo del juego comenzó hasta el 2016, después del estreno del aclamado The Witcher III. De acuerdo con la reciente investigación de Bloomberg, los problemas técnicos del juego en PS4 y Xbox One, los cuales ha desencadenado en una serie de controversias, demandas y hasta la retirada del juego de la PS Store, son el resultado de una mala organización, expectativas de lanzamiento irreales, un lanzamiento planeado antes de tiempo, y la arrogancia de CD Projekt Red después de su previo éxito.

El reporte de Bloomberg, el cual está compuesto por más de 20 testimonios anónimos de los trabajadores de CD Projekt Red, revela que los desarrolladores creían que el juego iba a estar disponible hasta el 2022, algo que los empleados ya habían comentado de una junta interna de la compañía. Esto fue lo que se comentó Jason Schreier, responsable de este trabajo:

“En el E3 de junio de 2019, CD Projekt anunció que el juego saldría el 16 de abril de 2020. Los fanáticos estaban eufóricos, pero internamente, algunos miembros del equipo solo podían rascarse la cabeza, preguntándose cómo podrían terminar el juego para entonces. Una persona dijo que pensaba que la fecha era una broma. Según el progreso del equipo, esperaban que el juego estuviera listo en 2022”.

Mientras que la falta de tiempo de desarrollo y, como ya lo mencionó el mismo CD Projekt Red, los problemas con el hardware de previa generación, fueron los principales obstáculos en el desarrollo, problemas relacionados con el hecho de que el estudio pasó de 240 a 500 desarrolladores para este proyecto, el COVID-19, las barreras del idioma, con algunos desarrolladores que hablan polaco mientras que otros hablan inglés, y mucho más, fueron impedimentos que complicaron un ya de por sí complejo trabajo.

De igual forma, la investigación nos da una nueva mirada al crunch que se vivió en el estudio. Pese a que en 2019 CD Projekt Red había mencionado que ningún empleado tendría que trabajar de más, en 2020 un correo dirigido a los desarrolladores reveló que jornadas laborales de seis días serían mandatarias para cumplir con las fechas de lanzamientos establecidas. Ahora, el informe revela que los trabajadores se sentían presionados a trabajar horas extra para asegurarse de que el juego pudiera llegar a su fecha de lanzamiento poco realista. Esto fue lo que comentó Adrian Jakubiak, ex programador de audio de la compañía, al respecto:

“Había momentos en los que trabajaba hasta 13 horas al día (probablemente un poco más de eso era mi récord) y trabajaba así cinco días a la semana. Tengo algunos amigos que perdieron a sus familias debido a este tipo de prácticas”.

De igual forma, Schreier comentó un caso en donde un trabajador no estaba feliz de trabajar las horas extra, y al expresar su descontento, el CEO, Marcin Iwiński, dijo que no había problema, pero otro empleado tendría que trabajar de más para balancear la falta de tiempo. Muchas de las preocupaciones por parte de los desarrolladores no resonaron con los ejecutivos, ya que tenían la justificación de que ellos crearon The Witcher III, y nada podría salir mal.

El pasado 13 de enero Iwiński, también co-fundador de CD Projekt Red, emitió un mensaje en donde se disculpaba por el estado en el que Cyberpunk 2077 llegó a consolas, y reveló los planes del estudio para 2021, con un par de actualizaciones para las próximas semanas, seguido de DLC y las versiones de PS5 y Xbox Series X|S para finales de año. Esperemos que el juego logre cumplir con todos sus objetivos y, para 2022, Cyberpunk 2077 por fin esté listo para jugarse sin problemas, como los desarrolladores siempre lo esperaron.

Vía: Bloomberg