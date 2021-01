Limited Run Games ya vendió más de 25 mil copias de Scott Pilgrim vs. The World: The Game

Después de varios años, las plegarías de los fans fueron escuchadas, y Scott Pilgrim vs. The World: The Game regresó a las tiendas digitales, y en esta ocasión lo hizo con una Complete Edition. Junto a esto, Limited Run Games anunció cuatro ediciones de colección a diferentes precios. Ahora, se ha revelado que más de 25 mil copias físicas ya han sido pre-ordenas en este sitio.

De acuerdo con Douglas Bogart, propietario de Limited Run Games, en tan solo tres horas ya se había pre-ordenado 25 mil copias de Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition para Nintendo Switch. Lamentablemente, no se reveló cuál fue la edición más vendida. De igual forma, se desconoce el número de copias pre-ordenadas para PS4.

In less than 3 hours we sold 25,000 copies of Scott Pilgrim on Switch!

Thank you so much for your support in making this our biggest release of all time! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xtdFrxTeVf

— Douglas (Dougie) Bogart (@LimitedRunDoug) January 15, 2021