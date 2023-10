Reportan problemas con la nueva serie de Daredevil

En la actualidad el universo de películas de Marvel está pasando por un punto problemático, pues sus producciones recientes no han generado el impacto esperado, ya sea en cuestión de crítica y también de generar dinero en taquillas. Y si todo esto no fuera suficiente, se reportan dificultades con una de las series más esperadas por parte del público, es decir, Daredevil: Born Again.

Para este punto, de menciona que poco más de la mitad de los 18 episodios ya se habrían filmado, pero por lo visto las cosas no están funcionando, dado que algunos ejecutivos e inversionistas ya les han dado un vistazo, afirmando que algo no va bien, y que las grabaciones se podrían reiniciar. A eso se suma el hecho de que la huelga de actores sigue en curso, impidiendo que el rodaje siga su curso.

Se dice que la empresa de forma discreta despidió a los escritores Chris Ord y Matt Corman y también le dijo adiós a los directores como parte de un importante reinicio creativo de la serie, según se enteró The Hollywood Reporter. Entonces, para estos momentos se está buscando a nuevo personal para empezar la producción de cero, por fortuna, el actor Charlie Cox sigue en el papel principal de la serie.

Marvel está buscando la oportunidad para retomar vuelo en cuestión de programas para Disney Plus, y eso se debe a que no han logrado buenas audiencias con ninguna, todo empezó hace dos años con Wandavision y no ha mejorado desde entonces. De hecho, se menciona que Secret Wars ha sido un desastre en todo sentido, dado que no aportó algo realmente relevante en la conexión de películas.

Justo en este mes se está emitiendo Loki, la cual podría tener buena aceptación.

Vía: HR

Nota del editor: Es mejor que tenga un retraso a que salga un producto deficiente, o al menos queremos algo decente por el personaje que están adaptando. Eso significa, que el estreno seguro se va a aplazar por algunos meses.