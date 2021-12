Remedy se alía con Tencent para su nuevo juego co-op

Por si no estabas enterado, Remedy Entertainment, autores de Control y Alan Wake, también se encuentran trabajando en otro proyecto multiplayer conocido internamente como Vanguard. Y para facilitar un poco su desarrollo, han decidido aliarse con Tencent Holdings, quienes este año también compraron una parte minoritaria de Remedy.

Remedy Entertainment signs a global development, license and distribution agreement with Tencent for the co-operative multiplayer game codenamed Vanguard. Read more at: https://t.co/zpoYeC1hkV

— Remedy Entertainment (@remedygames) December 28, 2021