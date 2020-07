Reiteran que Xbox Series X no tendrá exclusivas durante sus primeros años

A principios de este año, Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, reveló que el Xbox Series X no tendrá títulos exclusivos durante sus primeros años en el mercado, esto con la finalidad de que los jugadores no tengan que abandonar su Xbox One todavía. Ahora, a través de un nuevo artículo en el portal de Xbox Wire, Phil Spencer, jefe de Xbox, reiteró que Microsoft seguirá lanzando juegos de sus estudios first-party para ambas consolas, al menos durante los primeros años del Series X.

En las propias palabras de Spencer:

“Queremos que todos los jugadores de Xbox puedan jugar los nuevos títulos de Xbox Game Studios. Por eso, los juegos de Xbox Game Studios que salgan durante los próximos dos años— como Halo Infinite— estarán disponibles en Xbox Series X y Xbox One. No te vamos a obligar a que compres un Series X durante su lanzamiento para jugar exclusivas de Xbox.”

Una vez más, Spencer también destacó que todos los títulos de Xbox Game Studios estarán disponibles en Xbox Game Pass desde su lanzamiento, como Halo Infinite, Hellblade II: Senua’s Saga y más. Adicionalmente, Project xCloud será incluido gratuitamente para los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate a partir de septiembre.

Fuente: Xbox Wire