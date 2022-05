Al igual que otras compañías de la industria, Nintendo se encuentra bajo el ojo del huracán, esto después de que varios reportes señalaron una serie de problemas laborales con los empleados de medio tiempo. De esta forma, eventualmente este tema iba a llegar a Reggie Fils-Aimé, quien fue el presidente de Nintendo of America entre 2006 y 2019. Es así que el expresidente de NoA por fin rompió el silencio, y lamenta la situación en la que se encuentra la compañía actualmente.

Como parte de su tour promocionando Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo, libro escrito por Reggie, el ejecutivo fue cuestionado sobre la situación que se vive actualmente en Nintendo of America. Su primera declaración se la dio a The Washington Post, en donde mencionó que esta no es la cultura laboral que él dejó. Esto fue lo que comentó:

“Sé que pude lograr [una cultura saludable], y ciertamente lo que se describe no parece una cultura saludable. Mientras leía las historias y los informes, me di cuenta de que esta no era la Nintendo que dejé”.

En su plática con este medio, Reggie mencionó que durante su mandato, realizó almuerzos regulares con empleados a los que los asociados se podían inscribirse y asistir. Sin embargo, un contratista le comentó a Kotaku que nunca estuvo al tanto de esto. Por su parte, el ejecutivo amplió un poco más sus comentarios al participar en el podcast de Nintendo de IGN:

“Siempre ha sido una parte positiva de la cultura reclutar a los mejores empleados contratados en la empresa. Esta división entre empleados contratados y de tiempo completo, todo lo que puedo decir es que esa no es en absoluto la cultura que dejé cuando me retiré de Nintendo”.

Aunque los reportes sobre las pobres condiciones laborales para contratistas no hablan específicamente sobre el mandato de Reggie Fils-Aimé o Doug Bowser, el actual director de Nintendo of America, los trabajadores de medio tiempo han mencionado que sus problemas con la forma en la que son tratados se remontan a años en el pasado, por lo que no se descarta la posibilidad de que esta cultura laboral tóxica surgió durante la presidencia de Reggie.

Nota del Editor:

La inconformidad de los trabajadores de medio tiempo no surgió en los últimos dos años, es una cultura laboral que se ha formado a lo largo de la última década, o más. Reggie solo habla de una situación positiva para los empleados de tiempo completo, y evitó indagar más sobre los trabajadores de medio tiempo.

Vía: Kotaku