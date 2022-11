Rainn Wilson, actor conocido por interpretar a Dwight Schrute en The Office, es un activista que constantemente habla sobre el calentamiento global. De esta forma, durante la cumbre COP27 de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en Egipto esta semana, el dramaturgo ha revelado que ha cambiado su nombre a Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson en forma de protesta.

De acuerdo con el actor, esto no es un chiste, y todos los interesados pueden generar su propio nombre para protestar en contra del cambio climático en el generador de nombres de Arctic Risk. Esto fue lo que comentó al respecto:

Join me @ @ArcticBasecamp in bringing attention to the melting issue. We need world leaders to take action at COP 27!

The Arctic is melting at Millions of Liters per second, yet this problem can’t seem to make a name for itself, so we’ll make a name for it.

Go to link in bio ⬆️ pic.twitter.com/TgEG84fOmQ

— RainnWilson (@rainnwilson) November 9, 2022