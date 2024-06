¿Qué tan diferente será el remake de Silent Hill 2?

El remake de Silent Hill 2 es un ejemplo de cómo los desarrolladores de Japón y occidentales tienen visiones diferentes. En el caso de este esperado título para PS5 y PC, se ha revelado que Konami tenía la intención de cambiar múltiples elementos de esta entrega, mientras que Bloober Team se enfocó en conservar varios aspectos del título original.

En una reciente entrevista con Famitsu, Motoi Okamoto, quien se unió a Konami en 2019 para revivir la serie, habló sobre cómo trabajó en conjunto con Bloober Team para encontrar el balance perfecto entre un remake y una reimaginación. Esto fue lo que comentó al respecto:

“El personal japonés que trabajó en la versión original dijo: ‘Quiero cambiar esto’. Pero, por otro lado, Bloober Team tenía muchas opiniones como: ‘¡No, no quiero cambiar esto!’ Aunque las opiniones a veces chocan, al final logramos hacerlo bien. Si miran el tráiler, verán que ha renacido con un estilo moderno conservando los puntos buenos de la versión original. Los creadores de juegos no quieren volver a hacer lo mismo que crearon. No quieren que la gente disfrute de lo mismo. Entonces, creo que había muchas partes que querían cambiar drásticamente en el remake. Pero al final, gracias a las opiniones de Bloober Team, que son grandes fans del [juego] original, el remake es muy fiel al original”.

Si bien elementos como la interfaz, cámara y el sistema de combate han sufrido una serie de cambios sustanciales que modernizan esta experiencia, la historia y los temas, por lo cual Silent Hill 2 es recordado con cariño, son apartados que se han conservado, aunque aún presentaron un par de modificaciones.

Te recordamos que el remake de Silent Hill 2 llegará a PlayStation 5 y PC el próximo 8 de octubre de 2024. En temas relacionados, la infame pintura amarilla no estará presente en el remake. De igual forma, se filtró la fecha de lanzamiento de Slitterhead.

Nota del Autor:

Es importante lograr un balance entre lo nuevo y lo clásico. No es sencillo, y muchos fallan. Si bien el remake de Silent Hill 2 podría no comprarse con el trabajo que ha hecho Capcom con Resident Evil en niveles de producción, sí podría ofrecernos una experiencia que ofrezca el balance que algunas personas no han encontrado en las aventuras de Leon y compañía.

Vía: Eurogamer.