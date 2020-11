¿Qué tal funciona el PS5 en una TV 1080p?

La nueva generación de consolas finalmente está entre nosotros y con ella, una autentica avalancha de dudas y preguntas. Uno de los cuestionamientos más comunes con los que nos hemos topado durante estos días tiene que ver con el desempeño que por ejemplo, el PS5 tiene al momento de ser conectado a una HDTV de hace algunos años. Todos sabemos que lo ideal es conectar tu nueva consola a un display 4K, pero ¿qué tan bien se ve en uno 1080p? Pues el pasado fin de semana decidimos hacer la prueba y acá te contamos un poco de nuestra experiencia.

Antes que nada es importante mencionar que todas las consolas de nueva generación son compatibles con prácticamente cualquier display que tenga una entrada HDMI, incluso con pantallas más viejas que funcionen a frecuencias menores a los 60Hz. Lo que te quiero decir con esto es que no tienes nada de qué preocuparte en términos de compatibilidad.

Dicho lo anterior te cuento que mi experimento se realizó con mi vieja Sony Bravia de 32 pulgadas, la cual, compré hace unos 8 años y que la verdad, me dio una fabulosa experiencia durante todo ese tiempo. No hubo un solo problema al conectar el PS5 a dicha TV. La consola, de manera automática, tomó la resolución de 1920×1080 a 30Hz y desplegó una bella imagen del menú en mi pantalla. A continuación probé algunos de los juegos.

Los detalles de iluminación con ray tracing y reflejos de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales seguían luciendo increíble. De igual forma, cosas como Demon’s Souls y Sackboy: A big Adventure, presentaron una bella imagen. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que por ejemplo, en el caso de la tele con la que hice la prueba, su frecuencia solo es de 30Hz, por lo que ver Demon’s Souls a 60 cuadros por segundo en su Performance Mode no es posible. La imagen sí se ve un poco más fluida que en Cinematic Mode, pero por las limitaciones como tal del hardware de la TV, no se puede apreciar este framerate que te menciono. Para ver 60 cuadros por segundo necesitas de una TV o monitor de 60Hz.

La verdad es que justo esperaba que esa fuera mi experiencia conectando un PS5 a una televisión 1080P, y no consideré necesario hacer una nota como tal al respecto, pero vi cuando compartí mis impresiones en redes sociales, más de uno mostró especial interés.

En conclusión te puedo decir que si no tienes planeado hacer todavía el salto al 4K y quieres jugar PS5, no tienes absolutamente nada de qué preocuparte, más allá de que claro, no estarás viendo los juegos a esta resolución de 4K. Los detalles gráficos están ahí y son muy visibles en una tele 1080p. Lo que sí deberías de considerar es la frecuencia a la que funciona tu TV o monitor, pues como te digo, si está por debajo de los 60Hz, también te estarías perdiendo de los famosos 60 cuadros por segundo a los que corren algunos títulos.

¿Recomiendo comprar un PS5 incluso si no tienes planes cercanos de hacerte de una TV 4K? Sí, por supuesto. Solo creo que también debes de tener muy en cuenta que cosas como la calidad de imagen y demás, puede variar dependiendo del modelo de la Tele, así como su marca, tiempo de uso y condición en general. Repito, esta experiencia de la que te cuento fue en una Sony Bravia LCD de hace ocho años en perfecto estado.